Fernández: "Quiero lo mejor para Central, que los dirigentes evalúen tranquilos"

Leonardo Fernández enderezó un barco que venía torcido, lo condujo a tres victorias consecutivas y se ganó a todo el universo canalla: jugadores, hinchas y dirigentes, que el martes se reunirán con él para ofrecerle eso que por ahora ostenta como interino: el cargo de entrenador de la primera división.

"Yo quiero lo mejor para Central. Que evalúen tranquilos. Nos sentaremos a hablar con tranquilidad. Nosotros queremos un proyecto de club que abarque todas las inferiores, que empecemos a formar esos juveniles que tan bien nos hicieron en la historia", dijo en declaraciones radiales.



Fernández dejó en claro que, si no es DT oficial, no bajará otra vez a Reserva: "Si ellos desean que no continuemos, no tenemos ningún inconveniente. Si no se puede continuar en nuestro club, que es lo que más anhelamos, seguiríamos por otra parte. Pero apostaremos a dirigir en primera", tiró.



"Si seguimos, haremos lo que podamos hacer como hasta ahora. Y si es no, que elijan lo mejor. Nuestro club no es un club grande porque tenga un presidente que haya logrado grandes cosas, por sus goleadores o entrenadores. Es grande por su gente. Ojalá todos lo puedan disfrutar de esa manera", cerró.

Broglia casi lo dijo



"Para mi, reúne un montón de condiciones. Cuando se fue Coudet, ya lo analicé como posible DT nuestro. Cuando pasó lo de Copa Santa Fe, lo apuntalé. Esa copa era importante porque muchos chicos podían madurar. Y hoy son casi titulares en el equipo", dijo el presidente.



El mandamás auriazul expresó: "Recién estuve charlando, pero se iba a bañar. Con este éxito ha demostrado que puede llevar adelante el equipo. Y seguramente producirá que tenga el caballo del comisario".



"A mí me terminó de convencer hace bastante. Cuando íbamos a distintos partidos: a Unión en Copa Santa Fe, a Rafaela… le ganaba a otros equipos que no parecían tan difíciles. Y esos son los partidos más duros", concluyó.