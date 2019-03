Ferrari: "Vimos mejoras significativas, hicimos un buen partido"

Paulo Ferrari destacó el trabajo de su Rosario Central ante Gremio, rival ante el que hicieron "un buen partido". El Loncho cree que el equipo exhibió mejoras en las dos últimas presentaciones.



"Jugamos muy bien. A pesar de los últimos diez minutos, jugamos bien los otros 80", inició la conferencia el conductor centralista.



Jonás Aguirre divide un balón ante un adversario. (Alan Monzón)





Para Loncho, "en el primer tiempo tuvimos tres situaciones de gol y ellos tuvieron el gol nada más. Queríamos ganar de local; no se dio, pero hicimos un buen partido".



El DT cree que hubo mejoras: "Vimos mejoras significativas en los dos últimos partidos. No puedo hablar de lo anterior, sólo desde Belgrano para acá. Desde ahí me hago responsable".



"Necesitamos tiempo. Hoy nos sentimos bien. Todo lo queremos ganar, vengamos como vengamos. Vamos a buscar la victoria en todos los partidos", cerró.