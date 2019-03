Ferrari: “Yo me preparo para dirigir el próximo partido”

Paulo Ferrari aseguró que él no piensa en renunciar al cargo de entrenador de Rosario Central. “Nosotros vamos a seguir trabajando. Yo me preparo para dirigir el próximo partido”, destacó.



“Arrancamos hace muy poquito, vinimos en un momento complicado. Nosotros estamos convencidos porque vemos que los jugadores tienen respuesta”, agregó.

La salida del equipo, bajo los insultos de los hinchas. (Alan Monzón)



Según el DT, “no hemos hablado con los dirigentes, sólo con los jugadores. Veremos qué deciden. Pero nosotros seguimos trabajando”.



“Nos cuesta, cuando tenemos dos partidos por semanas nos cuesta. Lamentablemente queda la imagen de los últimos minutos, pero el equipo siempre propone”.



“Mucha bronca porque no podemos cortar esta racha. El equipo hace el desgaste, intenta, pero nos cuesta en los últimos 15 minutos y lo terminamos pagando sobre el final. No estamos preparados para la doble competencia”, cerró.