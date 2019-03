Ferrari lamentó la caída pero valoró la "rebeldía" del segundo tiempo

El entrenador de Rosario Central, Paulo Ferrari, valoró lo hecho por el equipo en el segundo tiempo a pesar de que admitió el flojo nivel en el primero. Por su parte, Fabián Rinaudo elogió el trabajo del cuerpo técnico.



"En el primer tiempo las cosas no salieron como las habíamos previsto, pero en el segundo el equipo con rebeldía, con ganas fue a buscar el empate y lo consiguió".



"Hay que seguir trabajando, rescatar las cosas positivas y tratar de potenciar lo bueno que se hizo en el segundo tiempo", agregó el Loncho.



Por su parte, Fabián Rinaudo comentó: "Hay un cambio de imagen, de conceptos, de idea, con el poco tiempo de este cuerpo técnico. Nosotros notamos un cambio de idea y hay un mundo nuevo para aprender y mejorar. Espero que noten este cambio porque nosotros lo sentimos. Esperemos que no se queden con la derrota nada más".



"Hay que valorar lo que hicimos hoy: en otro momento ni siquiera lo podíamos empatar. En el primero estuvimos un poco tibios. Fallamos desde adentro. Pero nosotros nos quedamos con este empuje y esta mejora del segundo. Entiendo que el hincha es pasional, no analiza tanto. Esperemos ganar el domingo", cerró.