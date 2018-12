Figueroa y todo un mensaje tras el interinato de Bidoglio

Víctor Figueroa dejó todo un mensaje sobre el interinato de Héctor Bidoglio: lo llenó de elogios y remarcó que "en apenas dos semanas, nos llenó de conceptos". También destacó la rebeldía para volver a ganar como visitante en una cancha difícil.



"Era la deuda que teníamos con nosotros y con la gente. Creamos muchas situaciones, jugamos bien al fútbol y fuimos contundentes al final", opinó el volante. Y añadió: "Le quiero agradecer a Bidoglio, que hizo un gran trabajo. Nos llenó de conceptos en dos semanas".



"De pelota parada sufrimos mucho, pero en el juego lo hicimos muy bien, dimos una muestra de carácter, nos rebelamos ante un equipo que hacía mucho no perdía acá", expresó.



También habló Francisco Fydriszewski, el goleador del partido: "Se me dieron los goles, pero lo importante fue llevar los tres puntos a Rosario. Siempre hay que pensar en el equipo".



"Cuando se quedaron con uno menos los superamos más, pero siempre quisimos jugar. A mí me tocó errar dos mano a mano y un cabezazo en el palo. Pero pudimos definirlo", cerró.