Mauro Formica fue una prioridad desde el día 1 para Frank Kudelka. El técnico se los hizo saber a los dirigentes (y también al propio jugador, claro) y su postura fue clave para que el Gato siga en Newell's. Eso sí: aún no firmó su contrato, algo que haría en los próximos días.

"Más allá de que había varias ofertas del fútbol argentino y de Colombia, la prioridad la tenía Newelll's hasta el 30 de junio. Acercamos las partes, les conté mi deseo de quedarme, los dirigentes hicieron un esfuerzo y y hoy estoy a punto de firmar", dijo el Gato en Zapping Sport (El Tres).

Esa declaración no pasó inadvertida para el periodista Julián Martín, que le remarcó que entonces aún no estaba sellada la continuidad. "¿A punto de firmar? ¿Le decimos al hincha que se quede tranquilo, entonces?", dijo el cronista. "Sí, sí. Todavía no firmé, pero ya estamos de palabra", concluyó.



Con relación al pedido expreso del entrenador de contar con él, dijo: "El primer día que vino me dijo que me quería en el plantel y eso es muy bueno para el jugador, que te demuestre total confianza. Ojalá en este torneo nos vaya bien en lo grupal y en lo individual pueda devolverle la confianza".

Acerca de la idea deportiva de Kudelka, Formica comentó: "Darío es un técnico al que le gusta jugar al fútbol, juega 4-3-3, tiene los conceptos claros, le gusta presionar mucho y nosotros tratando de adaptarnos lo antes posible y acatar las órdenes de lo que quiere", señaló.

El Gato, en un cónclave leproso el sábado ante Godoy Cruz.



Y finalizó hablando de su nivel personal: "Soy consciente, autocrítico y en el último torneo no tuve el nivel que he tenido en otros. Pero uno trata de esforzarse al máximo, a veces se da y a veces no. Hoy estoy convencido y sé que haciendo una buena pretemporada y estando bien de la cabeza, se pueden hacer cosas importantes".