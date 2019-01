Gabrielli: “Me definiría como un jugador típicamente uruguayo”

Ángelo Gabrielli se presentó ante la prensa y los hinchas en una conferencia que brindó este lunes al mediodía, luego de la cuarta jornada de trabajo del plantel que conduce Héctor Bidoglio en el centro de entrenamiento “Jorge B. Griffa”. A la hora de hablar de sus características, no dudó: “Me definiría como un típico jugador uruguayo, con entrega y garra”, adelantó.

"Me definiría como un jugador como todo uruguayo, que deja todo siempre, y esta vez no va a ser la excepción”, aseguró Gabrielli.

Con la camiseta de Liverpool de Montevideo, Ángelo se destacó por su entrega y también por sus goles en las últimas temporadas del fútbol charrúa: “Me tocó hacer cuatro goles en el último campeonato, de 15 partidos hice en 3. Me gusta pasar mucho, con espacios, me gusta rematar al arco, así que ojalá que pueda hacerlo acá también", declaró.

Sobre su conocimiento de Newell's, indicó: "Sé que es la institución más grande del interior, estoy muy contento de haber venido acá”. Y confió que lo vive “con muchos nervios, porque es la primera salida de Uruguay".

Ángelo Gabrielli en plena pretemporada. (Sitio Oficial)

"El plantel me ha recibido muy bien. Los compañeros son muy humildes, me han hecho sentir desde el primer momento la calidad humana que tienen”, destacó. Y añadió que con Héctor Bidoglio “hablé desde el primer día, me dijo que siga haciendo lo que venía haciendo en Uruguay, que esté tranquilo y que me trate de unir rápidamente al grupo".

En sus declaraciones, Ángelo Gabrielli también se mostró emocionado por compartir plantel con Maxi Rodríguez, asegurando que "es un sueño" que tenía desde que era chico, y que lo conoce de haberlo enfrentado en Uruguay, cuando el 11 pasó por Peñarol.

Finalmente, Gabrielli confió lo que los comentarios que le hacen tras su arribo a Rosario: "Ya me había tocado antes venir a jugar un par de amistosos y me había dado cuenta. Charlando un poco con los muchachos me hicieron saber que acá el clásico es un partido muy importante, donde no hay margen de error y hay que ganarlo".