Galván, el volante devenido zaguero que llega a Central

Jonatan Galván será jugador de Rosario Central. El club de Arroyito arregló de palabra la compra de la mitad de su pase a Aldosivi de Mar del Plata en 500 mil dólares y la firma de una contrato por tres años al jugador, que tiene una curiosidad: llegó a primera como volante, pero despertó el interés centralista por su desempeño en la zaga central.



"Mi posición natural es de volante, ahí me gusta jugar. Aunque muchos compañeros y hasta un técnico anterior que tuve me decían que yo jugaba mejor de defensor central. En sexta y cuarta jugué como zaguero, ahí aprendí el oficio", dijo en una entrevista pasada al portal 0223 el nacido en La Feliz.



Galván tiene 25 años, creció en el humilde barrio Libertad de la ciudad costera y se inició en Almagro Florida de su ciudad, donde debutó en primera local a los 14 años. De ahí, pasó a la séptima de Aldosivi y en 2010 fue por primera vez al banco de primera en la B Nacional. En 2011, el Gato Daniele lo subió al plantel profesional de manera permanente.



Debutó el sábado 3 de septiembre de 2011 con Andrés Yllana como DT: ingresó en el segundo tiempo de la goleada de Aldosivi sobre Brown de Puerto Madryn por 5 a 0. Su continuidad en minutos llegó con Fernando Quiroz, quien lo colocó como defensor, pero mantiene un grato recuerdo de Alfredo Berti, conductor del Tiburón en el camino del ascenso que impidió que se fuera a Tristán Suárez.

Desde 2015 juega en la zaga por decisión de Teté y desde ahí ya no volvió a salir. "Me favorece el panorama que uno tiene desde atrás. El defensor tiene un tiempo más que el volante, que está en mayor contacto y con más presión. Se mueve en una zona con más jugadores", dijo en una antigua entrevista al diario La Capital de Mar del Plata.



"Haber retrocedido unos metros me benefició. La forma de juego ha variado durante estos años y mis características no me beneficiaban como volante. Va a ser muy difícil que vuelva a jugar ahí. También tengo buena altura, que eso ayuda", añadió el futbolista, de buena presencia en el juego aéreo ofensivo.



