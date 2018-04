Grito visitante en el Coloso: el Rojo le gana 1-0 a Newell's

Newell's pierde 1-0 ante Independiente al término del primer tiempo en un Coloso Marcelo Bielsa que cuenta con la presencia de público visitante.

Unos cuatro mil hinchas del Rojo pudieron gritar el gol de Gastón Silva sobre el cierre de la etapa inicial, tras una pelota que perdió el pibe Cacciabue.

El encuentro es por la fecha 25 de la Superliga de primera división.

Regreso de los visitantes

Los organismos de seguridad de la provincia aceptaron el pedido de los clubes y le dieron la posibilidad a los fanas del Diablo de ocupar parte de la popular del Palomar, en una medida que les serviré a los dirigentes rojinegros para recaudar dinero y, además, dar un paso importante hacia la vuelta definitiva de los visitantes.

En cuanto al equipo que buscará volver a ganar tras la derrota ante Boca, Omar De Felippe no confirmó la formación pero admitió que será muy complicado contar con Luis Leal, el delantero que padece una fibrosis. Ya advirtió que no lo arriesgarán si no está al cien por cien.

Al mismo tiempo, reveló que el zaguero Bruno Bianchi tiene chances de volver luego de su lesión y, de darse, su presencia sería en desmedro de Joaquín Varela.

Además, habrá una variante obligada y otra táctica: Juan Ignacio Sills, suspendido, será sustituido por Joaquin Torres, y Alexis Rodríguez irá de entrada por Daniel Opazo.

Newell's suma hasta acá 27 puntos y está en el puesto 21 de la tabla de posiciones.

Por su parte, Independiente atraviesa una pequeña crisis: dos derrotas ante Corinthians, que complicó sus chances en Copa Libertadores, y frente a Defensa y Justicia, que por ahora lo mantienen fuera de la lista que clasificará a ese certamen continental en 2019.

Claro que también hay números para ilusionarse: el Rojo sumó 22 de los 42 puntos que tiene en la Superliga fuera de casa y perdió solo uno de sus once partidos en esa condición por el torneo local.

En cuanto al equipo, Holan tiene dudas ya que el miércoles jugará en San Pablo con el Timao. Y analiza poner un mix entre titulares y suplentes, con descanso para algunos futbolistas que arrastran cansancio.

Por ejemplo, Fabricio Bustos podría ir al banco: de entre Nicolás Figal y Emmanuel Brítez saldría su reemplazante. Nicolás Domingo, quien no jugó ante Defensa y Justicia (0-1), regresaría a la mitad de la cancha y existe la chance de que salga Gastón Silva para que Juan Sánchez Miño, quien viene de jugar de volante, pase al lateral izquierdo.

Además, Leandro Fernández cumplió su fecha de suspensión y podría regresar al once en lugar de Maxi Meza, que el lunes volvió a la titularidad tras un desgarro.

El árbitro del encuentro será Nicolás Lamolina y el mismo podrá seguirse a través de Radio 2.