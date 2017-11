Guía para no perderte ningún partido de los repechajes al Mundial

Luego de los triunfos de Suiza en Irlanda del norte (1-0) y de Croacia sobre Grecia (4-1 como local), en los respectivos partidos de ida de los repechajes europeos, en estas próximas horas se pondrán en marcha otras series a lo largo del planeta.



Este viernes, desde las 16:45 hora argentina, Italia visitará en Solna a Suecia en el primero de los dos cotejos pactados. El tetracampeón mundial se las verá con los suecos, que no contarán con su máxima figura, Zlatan Ibrahimovic pero que hace dos años no pierden un partido oficial como locales. La vuelta será el lunes 13 en el Giuseppe Meazza de Milán.



A las 19 hora argentina, en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras y Australia llevarán a cabo el primer encuentro de la serie (La vuelta será el miércoles 15 a la 1 de la mañana en el estadio ANZ de Sydney). Los hondureños jugaron tres Mundiales, incluidos los dos últimos, mientras que los canguros se clasificaron a las tres últimas Copas del mundo.



Ya en horas del sábado (a las 00.15 de esta noche), Perú visitará a Nueva Zelanda con la ilusión de volver a disputar una Copa del Mundo luego de 35 años. El equipo de Gareca no tendrá a su capitán y goleador, Paolo Guerrero, suspendido provisionalmente, mientras que los oceánicos van por su tercera vez en mundiales. La vuelta se jugará el miércoles 15 en Lima.



El sábado a la tarde (16:45), Dinamarca será local ante Irlanda. Los daneses fueron segundos de Polonia en el grupo E (entraron por poco, tras empatar 1-1 con Rumania en la última fecha), mientras que los verdes quedaron detrás de Serbia en el grupo D (venció a Gales 1-0). El desquite, el martes.



El domingo, por su parte, se cerrarán las dos llaves abiertas ayer: a las 14, Suiza recibirá a Irlanda del Norte con el empate a su favor; y a las 16.45, Grecia irá por el milagro tras la derrota por goleada en croacia.



Se define África

Por otro lado, este viernes se comenzarán a definir los últimos equipos africanos que irán al Mundial de Rusia 2018. a las 14 hora argentina se jugará el duelo pendiente entre Sudáfrica y Senegal por el Grupo D, clave para determinar qué países se quedarán con los tres billetes que aún quedan por repartirse.

La FIFA decidió a principios de septiembre que se volviese a jugar el partido por “manipulación”, después de que el árbitro ghanés Joseph Lamptey pitase un penal inexistente para los 'Bafana Bafana' sudafricanos, ganadores 2-1 el 12 de noviembre de 2016 en Polokwane.

Senegal, 1º del grupo D, y con un partido menos, podría clasificarse este viernes ante Sudáfrica en caso de triunfo. Pero en caso contrario todo quedará abierto para una última fecha de infarto.

Por su parte, Túnez cuenta con muchas papeletas para unirse a los ya clasificados camino a Rusia. Líderes de la llave A con tres puntos más que el Congo, a las Águilas de Cartago les sirve un empate ante su vecina Libia. Una derrota podría incluso bastarles si el Congo no le gana a Guinea.

Mayor suspenso presenta la llave C, donde Costa de Marfil y Marruecos vivirán una final. Los Leones del Atlas, con un punto más que los Elefantes, estarán en Rusia si empatan. Los marfileños, presentes en los tres últimos Mundiales, tienen la obligación de ganar.