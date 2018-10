Hay clásico de Rosario: Central pasó por penales y ahora enfrentará a Newell's

Rosario Central jugó mal, sufrió pero pasó a Almagro por penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina. Pero lo más importante: ahora, se las verá con Newell's en una nueva edición del clásico de la ciudad.



El encuentro, disputado en el estadio de Unión de Santa Fe, acabó 1-1: Germán Herrera anotó a los 31 minutos del primer tiempo, mientras que Leonardo Acosta estampó el 1-1 de penal cuatro minutos más tarde.



En la tanda de penales, el héroe fue Jeremías Ledesma: el 1 atajó dos disparos y le dio la posibilidad a Matías Caruzzo (antes a Zampedri, pero éste falló) de sentenciar la clasificación a la instancia siguiente.



Los penales





¡GANÓ ROSARIO CENTRAL! El Canalla le ganó por penales 5-4 a Almagro y se clasificó a los cuartos de final, donde lo espera Newell's, su eterno rival.





Los goles del encuentro

¡GOL DE ROSARIO CENTRAL! Germán Herrera abrió el marcador ante Almagro, en Santa Fe, a los 31 minutos del primer tiempo.

El elenco de Bauza tuvo otra noche deslucida y decepcionante y nunca pudo imponerse ante un adversario que, pese a estar en una categoría menor, no se sintió inferior. De hecho, en líneas generales, acabó dejando una mejor impresión que los de Arroyito en los 90 minutos.



El ingreso de Diego Arismendi por el ausente Leonardo Gil lejos estuvo de solucionar la falta de volumen futbolístico que ya se le venía advirtiendo al equipo del Patón. Y sobraron los dedos de una mano para contar las jugadas de gol en todo el partido.



Pero sobre la media hora de juego, Central abrió el marcador a raíz de un pase profundo para Ruben, que entregó al área chica y Herrera arremetió contra el arquero, metiéndola casi con el taco. Haciendo poco, estaba arriba 1-0.



La ventaja le duró un suspiro: a los tres minutos, Baliño le marcó penal a Barbieri, quien intentó esconder la mano pero no pudo evitar que el balón le pegara en el brazo. Y Acosta escogió el palo izquierdo de Ledesma, que se tiró bien pero no llegó.



Central no pudo administrar la ventaja porque casi que le empataron a continuación de su gol. Y siguió preso de sus dudas durante toda la noche. Ruben y Herrera (luego Zampedri) sólo pudieron luchar contra los defensores, porque Ortigoza, Lioi y Camacho nunca pudieron conectarse.



El Tricolor tuvo las más claras, entre ellas una jugada de gol de Susvielles sólo frente al arco, que el atacante insólitamente falló: si no, el éxito se habría mudado hacia José Ingenieros en el mismo trámite del cotejo. Luego, el equipo del ascenso se cansó y las acciones se emparejaron hasta el final.



Los auriazules jugarán ahora con Newell’s por los cuartos de final del certamen nacional. Lo que resta definir es cuándo y dónde. Lo concreto es que Rosario ya empieza a palpitar el que sin dudas será el partido del año.

Síntesis de los penales:

Almagro: Johny Torres (gol), Arce (gol), Susvielles (gol), González (atajó) y Piovi (gol), Zampedri (atajó Ledesma),



Central: Ortigoza (gol), Ruben (gol), Parot (gol), Camacho (gol), Zampedri (atajó), Caruzzo (gol)