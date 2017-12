Herrera se perfila para jugar: "Estos partidos se ganan desde la semana"

En el predio de Arroyo Seco, Leo Fernández va cocinando a fuego lento el equipo que recibirá, el domingo a las 17 en el Gigante, a Newell's Old Boys en el clásico de la ciudad. Y si bien no habría sorpresas en la conformación del once inicial, hay algunos datos que podrían condicionar al DT.



Uno de ellos, positivo, es que Germán Herrera ya dejó definitivamente atrás su lesión en el isquiotibial derecho y entrenó sin inconvenientes, por lo que se perfila para jugar de arranque en lugar del suspendido Fernando Zampedri. "Si me toca jugar, trataré de hacerlo lo mejor posible como siempre lo hago", afirmó el delantero.

"Uno siempre quiere hacer goles, los delanteros estamos para eso. No se me viene dando, pero quien te dice que este partido tan importante salga el gol y eso sería una alegría muy grande para mi también", continuó.

Por último dejó en claro que "estos partidos se ganan desde la semana, ayer comenzó a jugarse para nosotros".



Además, dos defensores sufren distintas molestias que, si bien no pondrían en jaque sus respectivas presencias, generaron cierta preocupación: Fernando Tobio con una dolencia en un tobillo, Paulo Ferrari con otra en un isquiotibial. Los seguirán de cerca para que lleguen OK.

Por lo demás, no habría ningún otro retoque, por lo que la alineación sería: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez, José Luis Fernández; Washington Camacho, Maximiliano González, Leonardo Gil, Federico Carrizo; Germán Herrera, Marco Ruben.