Hoy es el día: arranca la defensa del título ante Italia

El bahiense Guido Pella abrirá en breve, desde las 11 en Parque Sarmiento, la serie entre Argentina, defensor del título, e Italia por la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis. Su rival será Paolo Lorenzi, mientras que el segundo punto lo protagonizarán Carlos Berlocq y Fabio Fognini.





Pella es 84º del ranking ATP y enfrentará a Lorenzi, que está en el puesto 43º. En tanto, Berlocq (reemplazante de Schwartzman), figura 81º. Por su parte, el italiano está 48º.

Para el dobles del sábado, que comenzará a las 12, ambos equipos anunciaron a los tenistas que completan su plantel, algo realizado como un formalismo porque difícilmente jueguen Diego Schwartzman-Leonardo Mayer, por el lado argentino, y Andreas Seppi-Simone Bolelli por Italia.



Pella no tiene antecedentes con Lorenzi en el circuito ATP y volverá a jugar un single copero a casi un año de su único antecedente, en la serie frente a Polonia disputada de visitante en marzo de 2016.



Aquella vez, el bahiense bahiense también abrió fuego con una victoria sobre Michal Przysiezny en Gdansk y el equipo terminó la temporada como campeón por primera vez en la historia.



En cambio, Berlocq y Fognini sí registran enfrentamiento y uno de ellos ocurrió en la primera ronda del Grupo Mundial 2014, con victoria para el italiano en Mar del Plata. Siete años antes, el europeo también lo había vencido en el Challenger de Napoli y en 2015 se produjo la única victoria para el argentino, en los octavos de final del ATP de Buenos Aires.



Argentina e Italia jugará por cuarta vez en la Copa Davis en un historial que curiosamente no registra victorias locales.



El equipo "albiceleste" ganó las series disputadas en Roma 1983 y Pesaro 2016; mientras que los "azurros" lo hicieron en Mar del Plata 2014.



Vale remarcar que en caso de que Argentina pierda, tendrá que disputar un repechaje en la segunda mitad del año para no caer al grupo americano.