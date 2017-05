Independiente fue más que Newell's y lo alejó de la pelea

Newell’s cayó esta noche por 4 a 2 ante Independiente, por la fecha 23 del torneo de primera división, y no pudo acortar distancias con el líder del torneo, Boca Juniors, del que ahora quedó a cuatro puntos de distancia. El Rojo, por su parte, se acercó a zona de clasificación a la Libertadores.



El conjunto de Holan se impuso por los goles de Fabricio Bustos, Emiliano Rigoni y Emmanuel Gigliotti en dos ocasiones, mientras que Ignacio Scocco de penal y Maxi Rodríguez anotaron los tantos leprosos, que ahora afrontarán la semana previa al clásico con Central del domingo venidero.



El éxito del Rojo fue claro y se basó en su poderío ofensivo, sobre todo en el nivel que vienen demostrando Ezequiel Barco, Martín Benítez y Emiliano Rigoni, además del olfato goleador que esta noche se le destapó a Gigliotti. Además, fueron clave los dos goles anotados en el inicio de cada tiempo.



Porque a los 3 minutos ya ganaba gracias a un disparo bajo de Bustos que se desvió en Nehuén Paz y descolocó a Pocrnjic. La Lepra (que perdió a San Román por lesión, por el que entró Figueroa) pudo empardarlo por un penal de Scocco, que puso las cosas 1-1, resultado con el que se fueron al descanso. Antes de eso, el elenco ñubelista mostró algunas aproximaciones peligrosas, que no pudo concretar.



En el comienzo del complemento, Rigoni ejecutó un zurdazo a la ratonera desde la puerta del área y volvió a estirar la ventaja. Y desde ahí, se le abrieron huecos para el contragolpe que derivaron en los dos gritos de Gigliotti. Newell's sufrió el partido en todo el complemento y el descuento de Maxi llegó cuando ya no había tiempo para la remontada.



El tropiezo de esta noche cortó una racha de siete cotejos sin derrotas y fue el segundo en todo el torneo de local (antes, con Banfield), mientras que Independiente ya lleva ocho encuentros sin perder (de esos empató cuatro) y con un partido menos, marcha a 11 unidades de la punta. Ahora, a los dos se les viene el clásico.



Los goles



¡GOL DE INDEPENDIENTE! A los 3 minutos, Bustos hace su primer gol en Primera y pone el partido 1-0 ante Newell's en Rosario. pic.twitter.com/DgsK9bU5Tp — TyC Sports (@TyCSports) 7 de mayo de 2017