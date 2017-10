Infartante: Colombia entró directamente, Perú va al repechaje y Chile dijo adiós

La Eliminatoria sudamericana al mundial de Rusia 2018 tuvo un final cambiante y para el infarto. Finalmente, serán Argentina, Uruguay y Colombia los que acompañarán a Brasil, mientras que Perú quedó quinto y jugará el repechaje. Por su parte, Chile y Paraguay se quedaron afuera y son pura decepción.









Batacazo al sueño Mundial: Venezuela derrotó 1-0 a Paraguay y dejó a la Albirroja sin el repechaje a Rusia 2018.https://t.co/e59p16t244 pic.twitter.com/EpY4AA8rW4 — ABC Deportes (@ABCDeportes) 11 de octubre de 2017

Los seleccionados de Perú y Colombia empataron 1-1. El equipo colombiano, dirigido por José Pekerman, logró el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 27 puntos, mientras que su par peruano, a las órdenes del DT Ricardo Gareca, obtuvo la quinta colocación con 26 y una diferencia de gol +1 (27 tantos a favor, 26 en contra).James Rodríguez, ex enganche de Banfield, abrió la cuenta para el conjunto colombiano, a los 10 minutos de la segunda parte.Y el atacante Paolo Guerrero, goleador del Flamengo brasileño, estableció la paridad a los 31m., del complemento, con un tiro libre que ingresó por el poste izquierdo de David Ospina.El representativo peruano, que no accede a una fase final de un Mundial desde España 1982, deberá animar una serie de repesca ante Nueva Zelanda (será en noviembre venidero), que consiguió el primer puesto en la eliminatoria de Oceanía, dejando en el camino a Islas Salomon.Colombia, por su parte, celebra su boleto directo a Rusia 2018 tras el susto que se llevó luego de la derrota de la semana pasada a manos de Paraguay.Por su parte, el seleccionado de fútbol de Chile, dirigido por el argentino Juan Antonio Pizzi, fue goleado esta noche por Brasil 3 a 0 y quedó fuera de la máxima cita futbolística.Paulinho (9m.ST) y dos de Gabriel Jesús (11m.ST y 48m.ST) marcaron los goles del Scratch, que desde que es dirigido por Tite obtuvo diez triunfos y dos empates en estas eliminatorias.El partido se jugó en el estadio Allianz Parque de la ciudad de San Pablo y fue arbitrado por el ecuatoriano Roddy Zambrano.Por estas horas, en Chile son pura decepción. "Fin del sueño mundialista", tituló La Tercera, que agregó: "La Generación Dorada dejó ir una clasificación que hace unos meses parecía segura. Y eso, lamentablemente, es culpa de los jugadores y de Juan Antonio Pizzi, quien no supo administrar el enorme talento que tenía a su mando".



La ya eliminada Venezuela derrotó a Paraguay por 1 a 0 y también lo privó de su chance de acceder al repechaje, que hubiera obtenido de haber sumado tres puntos.



Otero anotó el único gol del pleito a los 38 minutos del segundo tiempo y dejó mudo el estadio de Asunción.



"Brasil estaba goleando a Chile en Sao Paulo y le daba la oportunidad del repechaje a la albirroja con una victoria, pero Venezuela dio el batacazo. Ahora, a pensar en Qatar 2022", señala el diario ABC.





Uruguay selló el pasaporte





La Celeste, con una goleada a Bolivia por 4 a 2 en el estadio Centenario, culminó segundo en la tabla de posiciones y se aseguró, como se preveía, el viaje rumbo al Mundial.



La progresión de los goles fue el siguiente: A los 23 minutos del primer tiempo se puso en ventaja Bolivia por un gol en contra de Gastón Silva (U) y a las 39m, Martín Cáceres y a los 41m, Edinson Cavani, convirtieron para Uruguay.



En el segundo tiempo, a los 14m, y 30m, Luis Suárez aumento para Uruguay y a los 33m, descontó Bolivia por otro gol en contra, esta vez de Diego Godín (U).





Así quedó la tabla de goleadores