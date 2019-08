Tupi Saravia -hija de Facundo Saravia y nieta de Juan Carlos Saravia, fue tendencia en las redes sociales luego de que un periodista inglés descubriera un detalle repetitivo en las fotos que comparte. Hay que recordar que la joven recorre el mundo hace 10 años y plasma sus aventuras en Instagram con una alta cosecha de seguidores.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, la hija y nieta de Los Chalchaleros, con más de 292 mil followers en Instagram, ya conoció más de 30 países. La joven de 25 años postea imágenes de sus aventuras con toques de revista de turismo, donde siempre los escenarios son ideales.

El periodista británico Mat Navarra descubrió en sus post, un detalle: "Esta influencer viajera tiene las mismas nubes en todas sus fotos ", señaló en un tuit que generó un sinfín de comentarios.

Sin embargo, la licenciada en Publicidad no se lo tomó a mal, y se sinceró con sus seguidores. "Después de la tremenda repercusión que tuvieron mis hermosas nubes me gustaría explicar un par de cosas. Hace un año que descubrí Enlightquickshot, una app que ofrece diferentes cielos. Agregar las nubes para mejorar la composición no cambia la esencia de las fotos", escribió.