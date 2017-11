Italia, obligada a ganar para no quedarse afuera del mundial

La selección italiana de fútbol intentará hoy ganar para no convertirse en el único campeón del Mundo en quedar afuera de Rusia 2018, cuando enfrente a la sorprendente Suecia, en el encuentro de vuelta del repechaje para acceder a la próxima Copa del Mundo.



El partido se jugará en el estadio San Siro, de Milán, ante 72.000 tifosi, desde las 16:45 de la Argentina.



El gol marcado por Jacob Johansson, en el encuentro de ida disputado el viernes último en el estadio Friends Arena, de la ciudad sueca de Solna, le dio a los nórdicos una valiosa ventaja y complicó el panorama de los italianos, que tienen la obligación de remontar la desventaja para evitar un fracaso futbolístico que quedaría en la historia.



La derrota en la ida dejó muy expuesto a los azurri porque el gol de visitante vale doble. Un tanto de los suecos complicaría mucho el panorama.



Italia, que disputó 18 Mundiales y ganó cuatro de ellos, es el único campeón del Mundo que hasta el momento no selló su boleto para el certamen que se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio del año próximo, y está al borde de la eliminación tras quedar segunda de su grupo por detrás de España.



Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), Alemania (54, 74, 90 y 2014), Argentina (78 y 86), Uruguay (30 y 50), Inglaterra (66), Francia (98) y España (2010) son los siete campeones que ya clasificaron.



El seleccionado italiano solo faltó en dos ediciones de los Mundiales, la primera en Uruguay 1930, donde no aceptó la invitación por cuestiones económicas tras la Primera Guerra, y la segunda en Suecia 1958, donde no clasificó.



Italia, un equipo en profunda crisis de juego y resultados, llega a este partido crucial con un nivel de presión desconocido para muchos de sus jugadores, ya que no tiene el mínimo margen de error defensivo y una gran efectividad ofensiva.



En esta delicada situación, el técnico Gian Piero Ventura aseguró que sus dirigidos deberán encarar el partido de mañana con atención táctica, corazón y determinación.



"A estos niveles, un partido de fútbol no puede prescindir de la atención táctica. La táctica es importante, pero sólo eso no es suficiente. El corazón es importante, pero sólo eso no basta. La determinación también es importante, pero sólo eso no basta. Las tres cosas juntas probablemente te garantizan la victoria", dijo Ventura en conferencia de prensa.



Ventura no podrá contar con el mediocampista del PSG Marco Verratti, sancionado; ni con el delantero del Valencia, Simone Zaza, lesionado en la rodilla derecha; y esperará la evolución del defensor Leonardo Bonucci, quien es un pilar y se recupera de una fractura de nariz.



Será un duelo especial para el arquero y capitán Gianluigi Buffón, de 39 años, quien ya había anunciado el final de su brillante carrera profesional tras el Mundial en tierras rusas.



Por su parte, Suecia se mostró como un equipo muy fuerte que no se achica en las difíciles y lo demostró en la clasificación (quedó por detrás de Francia y relegó al tercer lugar a Holanda), donde recibió sólo nueve goles en los diez partidos que disputó y además fue la selección más goleadora (26 tantos) de su zona.



El técnico sueco Janne Andersson tiene el panorama bastante claro y aún no confirmó si alineará al mismo once titular del viernes pasado o si arrancará con el lateral derecho Mikael Lustig, quien no pudo estar en la ida ya que debía cumplir con un partido de suspensión.



Emil Forsberg será el encargado de guiar las acciones ofensivas de los suecos, con Marcus Berg y Ola Toivonen, que liderarán la delantera y que buscarán marcar un gol que podría resultar decisivo para el pase al Mundial.



Posibles formaciones:



Italia: Gianluigi Buffon; Alessandro Florenzi, Leoanrdo Bonucci, Giorgio Chiellini y Matteo Darmian; Antonio Candreva, Daniele De Rossi, Marco Parolo y Lorenzo Insigne; Andrea Belotti y Ciro Immobile. DT: Gian Piero Ventura.



Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Victor Lindelof y Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastián Larsson, Albin Ekdal y Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen. DT: Janne Andersson.



Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (España).

Estadio: San Siro (Milán).

Hora: 16.45 de Argentina, por ESPN.