Joaquín Torres iría por Amoroso: "Me sienta bien esa posición"

Newell's jugará el lunes a las 19 ante Godoy Cruz en Mendoza con arbitraje de Andrés Merlos. Y Omar De Felippe define por estas horas la formación que utilizará, sabiendo que no podrá contar con los suspendidos Teodoro Paredes y Joel Amoroso.

El reemplazante del volante que se perfila es Joaquin Torres, quien en Zapping Sport aseguró que la de extremo derecho es una posición que le cae bien: "Conozco la posición porque venía jugando con el Chocho ahí, con Omar lo mismo en algunos partidos. Me sienta bien", señaló.

"Igual, por ahora no hubo ningún indicio. Yo me siento bien, tratando de ganarme el lugar entre los once. Uno quiere jugar siempre, pero estoy tranquilo y a disposición del entrenador", añadió.

Torres se ilusiona con repetir parte de lo que mostraron ante Independiente: "Por suerte cambiamos la imagen respecto del partido con Vélez porque esa no es la imagen que debemos ni podemos dar. Con Independiente se reflejó más lo que queremos hacer. Nos hubiera gustado ganar, pero mejoramos. Igual, debemos mejorar aún más".

"Ahora tenemos una revancha en condición de visitantes, porque nos está costando mucho fuera del Coloso. Puede ser algo de falta de confianza", agregó.

Y cerró: "En los detalles no estamos finos, por eso necesitamos superar bastante a los rivales para ganarles. Pero con el paso del tiempo mejoraremos esos detalles y vamos a lograr resultados".