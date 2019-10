El paso de Jorge Bernardo Griffa por Madrid dejó huellas. El actual captador de talentos de Newell's fue invitado para participar de un ciclo de conferencias organizado por la asociación de notables hinchas de Atlético Madrid denominada "Los 50", que quiso reconocer la marca que Jorge dejó allí en sus tiempos de futbolista.

Momento de pura emoción en Madrid.

Griffa, de 84 años, llegó a España con 24 y defendió la camiseta del Atlético durante 10 temporadas (1959-1969) disputando 291 partidos oficiales. Conquistó, entre otros títulos, un campeonato de Liga (1965-66), tres campeonatos de España (1960, 1961 y 1965) y una Recopa de Europa (1962). Y los hinchas le guardan un cariño especial.