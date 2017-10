Jueves de súper acción: así se juega la fecha completa

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018 entran en su etapa final. Y este jueves, se disputará completa la anteúltima fecha con cuatro de sus cinco partidos con mucho en juego. Con el plato fuerte de Argentina-Perú, así están las posiciones y debajo, la previa de cada encuentro:





17. BRASIL VS. BOLIVIA



Brasil, con 37 unidades y clasificado al Mundial del año próximo, visitará hoy a Bolivia, penúltimo en las posiciones, con 13 puntos y ya sin chances. El partido se jugará a las 17 (hora de la Argentina), en el estadio Hernando Siles con el argentino Fernando Rapallini como árbitro.



Bolivia: Carlos Lampe; Gabriel Valverde, Ronald Raldes y Luis Alberto Gutiérrez; Diego Bejarano, Leonel Morales, Leonel Justiniano, Cristian Machado y Juan Carlos Arce; Juan Fierro y Marcelo Martins. DT: Mauricio Soria.



Brasil: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda y Alex Sandro; Casemiro, Paulinho y Renato Augusto; Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús. DT: Tite.

Árbitro, Fernando Rapallini, de Argentina, secundado por sus compatriotas Diego Bonfa y Gabriel Chade.





18. VENEZUELA VS. URUGUAY



Uruguay, escolta del ya clasificado Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, visitará hoy al eliminado Venezuela con la premisa de obtener una victoria que le permita asegurarse un lugar en la Copa. Se jugará a partir de las 18 en el estadio Polideportivo Pueblo Nuevo, de la ciudad de San Cristóbal.



Venezuela: Wuilker Fariñez; Víctor García, Jhon Chancellor, José Manuel Velázquez y Rolf Feltscher; Tomás Rincón, Junior Moreno, Sergio Córdova y Jhon Murillo, Salomón Rondón y Josef Martínez. DT: Rafael Dudamel.



Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín y Gastón Silva; Nahitan Nández, Federico Valverde, Matías Vecino y Cristian “Cebolla” Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.





20.30. CHILE VS. ECUADOR



El seleccionado de Chile (dirigido por Pizzi) recibirá hoy a Ecuador (debuta el argentino Jorge Célico) con la necesidad de lograr un triunfo que les permita mantener alguna chance de ir a Rusia: por ahora, ambos están quedando fuera (Chile sexto con 23, Ecuador octavo con 20). Se juega en el Monumental de Santiago con arbitraje de Edilson Pereira de Carvalho.



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Eugenio Mena; Francisco Silva, Pedro Pablo Hernández, Arturo Vidal y Jorge Valdivia; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Juan Antonio Pizzi.



Ecuador: Máximo Banguera; Pedro Velasco, Robert Arboleda, Xavier Arreaga y Christian Ramírez; Antonio Valencia, José Francisco Cevallos, Jefferson Orejuela y Renato Ibarra; Énner Valencia y Roberto Ordóñez. DT: Jorge Célico.





20.30. COLOMBIA VS. PARAGUAY



Colombia, conducida por el entrenador argentino José Pekerman, recibirá hoy a Paraguay en busca de un triunfo que le asegure la clasificación. El partido se jugará desde las 20.30 (hora de Argentina) en el estadio Roberto Meléndez, de la ciudad colombiana de Barranquilla.



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Davinson Sánchez y Frank Fabra; Carlos Sánchez y Abel Aguilar; Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona; James Rodríguez; y Radamel Falcao García. DT: José Pekerman.



Paraguay: Antony Silva; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena; Jorge Moreira, Víctor Cáceres, Richard Ortiz, Miguel Samudio: Ángel y Óscar Romero; Óscar Cardozo. DT: Francisco Arce.

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Brasil).