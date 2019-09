El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, valoró lo hecho por su equipo ante Huracán destacando el esfuerzo realizado para recuperar la pelota y el buen destino que le dieron cuando la obtenían. Pero prefirió evitar referirse al clásico ante Central y a la lesión de Mauro Formica, de la que no tiene mayores precisiones.

"Hoy salimos a jugar sin dudas. No libre de errores, pero sin dudas en cómo pretendemos que juegue el equipo. Tuvimos la nobleza de hacer un esfuerzo enorme cuando no teníamos la pelota para recuperarla, el equipo corrió mucho, y la valentía de jugar al fútbol cuando sí la teníamos", señaló.

Según Frank, "hoy lo importante fue resarcirnos de lo que no hicimos contra Vélez, dentro de los objetivos que tenemos en cómo jugar. Eso rescato, hemos cumplido objetivos que ante Vélez no pudimos. La contundencia lo avala, porque no fueron casualidad los goles".

El momento del gol de Formica para el 1-0. Golazo. (Alan Monzón / Rosario3).



"Hubo goles de buena factura desde la posesión, aunque el gol de ellos vino por una mala posesión. Pero seguimos intentando jugar y lo valoro. Todos queremos que el equipo juegue lindo, pero cuando tenemos la pelota parece que quema. Han tenido el valor para generar situaciones con la pelota", añadió.

Sobre la lesión de Formica, remarcó: "Esperaremos los estudios como corresponde, no podemos evaluar o hacer una opinión cuando aún no se han hechos los estudios correspondientes. Estamos ante una lesión fuerte por cómo fue la jugada, pero con expectativa y esperanzas de que no sea tan importante. Hablar de algo que no sabemos ni usted ni yo es irresponsable".

Y pidió prudencia a la hora de hablar del clásico: "No voy a hablar del clásico, faltan quince días. Espero que todos tengamos un mensaje de paz, de tranquilidad. A uno, antes de venir a Rosario, lo implican en una situación negativa en cómo se van a jugar los clásicos. Y nosotros deberíamos entre todos poder dar un mensaje distinto. Si ya empezamos a hablar de eso… Lo entiendo, somos culturalmente así, pero faltan quince días".