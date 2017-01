La carta que Central se juega para lograr que Montoya se quede

Walter Montoya volvió a salir en la tapa del diario deportivo Olé. Por segundo día consecutivo, el volante canalla es vinculado a River, que insiste en contratarlo. Esta vez, con declaraciones que dan cuenta de su interés por lograr una mejora familiar en el aspecto económico, a pesar de que aclara que es "agradecido a Central". Y aquí, en Arroyito, los dirigentes le buscan la vuelta para convencerlo de que siga al menos seis meses más.





"La verdad es que no sé lo que va a pasar: estuve de vacaciones y me desconecté. Seguramente mañana (por hoy) me juntaré con mi representante y me contará en qué situación estamos. Aunque esto yo ya lo he dicho antes: por ahí a mis 23 años es una buena edad para irme a otro lado y hacer experiencia", reproduce el matutino deportivo en la entrevista exclusiva que publica hoy.



Montoya le dijo al diario deportivo: "En julio perdí una chance porque me la jugué por el club y por los colores. Pude haberme ido mal, pero no quise hacerlo: yo siempre me manejé bien con los dirigentes. Y me quedé convencido, pero también hay una realidad y es que yo iba a poder salvar a mi familia en tres años jugando allá y me quedé. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y que voy a tener en cuenta si llega una oferta".



La dirigencia de Central sabe que Montoya es la joya más preciada y codiciada del plantel. Y que en el mercado de pases anterior de julio, "tuvo un muy buen gesto con el club al rechazar dos ofertas importantes a instancias del club", de acuerdo a lo expresado por Luciano Cefaratti esta semana.



Pero está decidida a conservarlo: "Tenemos la mejor predisposición para que pueda continuar. Le podemos buscar la vuelta", declaró Cefaratti. Y la carta a la que apuestan es el factor común entre Montoya y el flamante entrenador Paolo Montero: el representante de ambos, Daniel Luzzi.



"Obvio que le estamos metiendo presión al representante: imaginamos a Montero pidiéndole que lo deje seis meses más. Pero Walter tiene expectativas y motivaciones, que son válidas, y hay que atenderlas", había señalado el vicepresidente, develando que allí tienen una buena razón para ilusionarse con la permanencia.



Es que, con sentido común, es de suponer que Montero tratará de evitar de todas las maneras posibles que uno de los jugadores más decisivos del plantel que dirigirá desde el jueves se marche. Y si la oferta de Central (que no está apretado económicamente) se acerca a las pretensiones del futbolista, imaginarlo con la casaca auriazul por más tiempo no es para nada descabellado.