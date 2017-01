La curiosa disposición de Montero que enojó a los periodistas

Montero en la presentación como DT de #Central :"En el fútbol no hay misterios" Mañana amistoso primer tiempo puertas cerradas, ST abierto

La triste realidad marca que mañana #Central y #Unión jugarán el PT a puertas cerradas y el ST a puertas abiertas. Si, parece joda, pero no.

#RosarioCentral Según Montero, "no hay misterios en este deporte" pero de manera insólita mañana la prensa sólo puede ver el ST, increíble

Rosario Central afrontará este martes por la tarde su cuarto amistoso de pretemporada a las órdenes de Paolo Montero. Será desde las 18 ante Unión de Santa Fe en el predio de Arroyo Seco y con una disposición insólita: la prensa recién podrá ingresar a observar el segundo tiempo. Esta determinación provocó el malestar de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente los entrenamientos auriazules, que le recriminaron al DT uruguayo haber dicho hace pocos días que en el fútbol no hay misterios.

