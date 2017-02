La demora en el inicio del torneo, una buena noticia para Osella

Con este indefinición, el zaguero podrá ir tomando ritmo físico y futbolístico paulatinamente sin perder partidos de competencia oficial y así, la ilusión de verlo entre los once cuando Newell's visite a Defensa y Justicia (cuando la AFA lo disponga) se podrá hacer realidad.

Si bien viene teniendo minutos de acción con el equipo alternativo, Osella todavía no lo ve al cien por cien y prefiere llevarlo lentamente, por lo que si el torneo comenzara cuando estaba previsto que lo hiciera, de seguro Moiraghi lo miraría de afuera.

El ex Olimpo no pudo participar en ninguno de los tres amistosos que afrontó el equipo debido a la tendinopatía aguda del tendón rotuliano izquierdo que sufrió desde que el 14 de enero, en un ensayo futbolístico en Mar del Plata, sufrió al chocar con un compañero.

La pretemporada leprosa no tiene, como la de ningún otro equipo del fútbol argentino, final a la vista. Es que el inicio de la segunda parte del torneo de primera división está lejos de concretarse y eso, que a priori puede parecer complicado para cualquier entrenador, para Osella acabará resultando una buena noticia.

