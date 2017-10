La foto y el recuerdo de Diego a 24 años de su debut en Newell's

"No, no me olvidé. Un día como hoy, en 1993, me ponía por primera vez la camiseta de Newell´s Old Boys para jugar contra el Emelec", escribió Diego Armando Maradona este sábado en su cuenta de Instagram.

"Fue mi regreso al fútbol argentino, después de muchos años de jugar en el exterior. Le mando un abrazo a toda Santa Fe!", añadió el Diez y compartió una foto con la rijonegra.

Maradona cerró el mensaje con la etiqueta "#newells" y recibió, por supuesto, muestras de cariño de sus seguidores, sobre todo del pueblo leproso: