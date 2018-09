La selección de Chile, sin luz ni agua en el hotel de Japón tras el terremoto

La selección chilena de fútbol sigue varada en la ciudad de Sapporo, en la isla japonesa de Hokkaido, después de que se haya suspendido el partido amistoso que iba a disputar contra Japón el viernes, por el terremoto de 6,7 grados que sacudió la región.



Así lo informaron dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, luego que la Asociación de Fútbol de Japón (JFA) determinó la cancelación del amistoso. Se encuentran en el hotel sin servicios básicos de luz ni agua.



"Esta decisión ha sido tomada teniendo en consideración la gravedad de los daños y el significativo impacto en infraestructuras básicas como la electricidad y el transporte, y también para garantizar la seguridad de los espectadores", dijo la JFA en un comunicado.



Según las autoridades japonesas, en la isla de Hokkaido no hay agua, electricidad, internet, transporte y hasta el momento, se han registrado ocho personas fallecidas y hay más de una veintena de desaparecidos.



El vicepresidente de la ANFP, Andrés Fazzio, dijo desde Sapporo a a radio Cooperativa que el plantel de Chile, encabezado por el técnico colombiano Reinaldo Rueda, se encuentra en su hotel, pero sin servicios básicos como agua y electricidad.



"No tienen sistemas de respaldos de energía, estamos en un hotel donde se cortó la luz alrededor de las 4 de la mañana y desde ahí no hemos tenido posibilidad de conseguir un generador o algo que sea una alternativa", señaló Fazzio.



En ese contexto, se están realizando gestiones para adelantar la partida del avión especial que transporta al equipo, con la mediación de la embajada de Chile en Japón, pese a que el aeropuerto permanece cerrado a causa del terremoto.



La idea es viajar cuanto antes a Seúl, donde el próximo martes La Roja debe enfrentarse a la selección de Corea del Sur, en el segundo amistoso de su gira europea.