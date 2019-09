Argentina empató 0-0 con Chile en Los Angeles y el equipo mostró algunos momentos de buen fútbol. El amistoso le sirvió al entrenador Lionel Scaloni. que no contó con su principal figura, Leonel Messi, para probar a algunos jugadores de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, que comenzará en marzo del año próximo. El próximo encuentro de la gira por Estados Unidos será este martes frente a México, que tiene como director técnico al rosarino Gerardo Tata Martino.

"Por momentos hicimos cosas interesantes y por momentos no por el cansancio de los chicos por el viaje. La idea era que los nuevos chicos se acoplen. Intentamos hacer lo mismo que hicimos en la Copa América, con tres delanteros arriba. Por momentos creo que se jugó bien, tuvimos situaciones, pero nos faltó más días de trabajo. Tienen nivel (los debutantes de la Superliga), me ponte contento porque no se notó el peso del partido", evaluó Scaloni.

Lo bueno del equipo es que se mostró intenso, comprometido con una idea de atacar continuamente. Por momentos presionó alto y consiguió presionar arriba. Le faltó claridad para generar más situaciones de peligro, aunque alguna generó. Por ejemplo en el primer tiempo, en una hermosa combinación colectiva que el arquero Bravo le sacó a Dybala.

En cuanto a los destacados, De Paul, Paredes, Lautaro Martínez. También Correa dejó una buena impresión.