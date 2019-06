El seleccionado argentino tiene que vencer el domingo próximo a Qatar, en cotejo por el Grupo C a jugarse en Porto Alegre, y aguardar algunos resultados para saber si avanzará a los cuartos de final de la Copa América que se desarrolla en Brasil.



El equipo de Lionel Messi está obligado a vencer a Qatar ya que otro resultado podría causar una increíble e histórica eliminación del equipo que dirige Lionel Scaloni en la fase de grupos.

Por eso, el DT prepara nuevos cambios a la alineación inicial. Según los indicios que dio en la práctica de est viernes podría ir desde el arranque Paulo Dybala, uno de los jugadores que hasta ahora no tuvo minutos.

En el entrenamiento realizado esta tarde en Belo Horizonte, Scaloni paró entre os titulares a la Joya en el lugar de Lautaro Martínez, quien fue desde el arranque ante Paraguay y salió enojado al ser reemplazado tras el 1-1.

Además de Dybala, el que recibió pechera y se volvería a meter entre los titulares es Guido Rodríguez, para conformar el mediocampo junto a Leandro Paredes y Giovani Lo Celso mientras que la defensa y arquero se mantendrían iguales, informó TyC Sports.

Si Scaloni mantiene estos once, la selección formaría con Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Paredes, Rodríguez, Lo Celso; Lionel Messi, Dybala y Sergio Agüero.

Los posibles resultados



Si Argentina gana sería segunda pero si Paraguay no le gana a Colombia y de esa manera clasificaría a cuartos. Pero quedaría tercera si Paraguay derrota a Colombia y en esa caso debería esperar los resultados de otros grupos para definir si avanza o no.



En cuanto a esos resultados, los que eliminarían a Argentina aunque le gane a Qatar serían: 1) Empate en Brasil-Perú, 2) Triunfo de Venezuela ante Bolivia, 3) Victoria de Paraguay ante Colombia y 4) Que tres de los cuatro equipos del Grupo C (Uruguay, Chile, Ecuador y Japón) terminen con seis puntos.



¿Hay una chance de clasificar con un empate? Sí, pero remota. Si Argentina empata ante el campeón de Asia, tendrá que aguardar que Paraguay pierda por más de dos goles ante Colombia y rezar para que el tercero del Grupo C no llegue a tres puntos.



En caso de perder ante Qatar Argentina se quedaría sin cuartos de final.

Si la selección sale segunda jugaría en la próxima instancia ante el segundo del grupo A (Brasil, Perú o Venezuela) y si es tercera enfrentaría al primero grupo A o C (Uruguay, Chile o Japón).