Las ausencias de dos titulares le abren la puerta a dos regresos

Rosario Central sigue con su objetivo de meterse en puestos de Copa Sudamericana (está a 4 puntos de Lanús, hoy el último clasificado) y para eso, el lunes venidero irá a buscar otros tres puntos clave al estadio de Temperley. El pleito se jugará desde las 19 con arbitraje de Silvio Trucco. Y para ese compromiso, Paolo Montero no podrá contar con dos titulares indiscutidos que por distintos motivos se lo perderán: Víctor Salazar, pilar defensivo pero sobre todo salida ofensiva por la derecha; y Damián Musto, sostén del mediocampo y líder espiritual del equipo. El Tucu sufrió ante una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo en el cotejo ante Atlético y estará dos semanas inactivo, lo que provocará el regreso a la alineación inicial de Paulo Ferrari, quien lo reemplazó el pasado viernes y es sustituto natural. El mediocampista, por su parte, llegó a la quinta tarjeta amarilla y tampoco podrá decir presente, por lo que lo más factible es que Mauricio Martínez vuelva a tener la posibilidad de ir de arranque. Pero esos no serían los únicos cambios, ya que Marco Ruben recuperará su puesto y dejará en el banco a Camacho o a Colman.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo