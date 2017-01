Las dudas que Osella buscará disipar esta semana

Diego Osella tendrá esta semana dos nuevos "laboratorios" para poder hallar el once ideal de cara al inicio del campeonato, que a decir verdad es mucho menos certero que la formación que tiene en mente el entrenador de Newell's. Para este miércoles, por la mañana y en Bella Vista, está previsto un nuevo ensayo ante Sarmiento de Junín. Y el sábado será el turno de enfrentarse a Atlético Rafaela. En ambos encuentros amistosos, el conductor del primer equipo rojinegra buscará disipar las últimas dudas que mantiene. Ambas radican en el fondo, ya que de mitad de cancha hacia adelante está todo bastante claro: Amoroso, Sills, Quignon, Formica, Maxi y Scocco tienen un lugar asegurado, porque anduvieron muy bien en el primer segmento del torneo y porque se mostraron enchufados y coordinados en los primeros partidos de práctica. Tras recuperarse de una tendinitis en la rodilla, este miércoles se produciría el regreso de Néstor Moiraghi, que de todas maneras será titular cuando arranque el campeonato junto a Formiliano. Y una de las dudas entonces será si Nehuén Paz sale del equipo o defiende el lateral izquierdo y borra a Voboril. La otra incertidumbre es la del lateral derecho, porque hasta aquí el que jugó los amistosos fue Franco Escobar, pero todo parece indicar que José San Román tendrá la chance esta semana, sobre todo luego de que AFA aceptara el plan de pago por su deuda y se concrete la habilitación del refuerzo llegado del fútbol holandés.

