Tras la llegada de Santiago Gentiletti, la dirigencia de Newell's aspira a cerrar en estos días el arribo del segundo refuerzo. Y el apuntado es el volante central de Belgrano de Córdoba, Federico Lértora, quien se debate entre seguir en el Pirata a pedido del nuevo DT o aceptar su llegada a Rosario.

Alfredo Berti fue el elegido para dirigir a los celestes en la B Nacional y ya le avisó al mediocampista que desea contarlo entre sus filas y hasta que lo designará capitán. El club cordobés compró lo que faltaba de su pase hace pocos meses y tiene contrato vigente por los próximos dos años.

Lértora cumplirá 29 años el 5 de julio.



Pero a Lértora le hace ruido la oferta leprosa, porque eso significará continuar en la elite del fútbol argentino. De todos modos, el impedimento podría estar en la forma de salida de Belgrano: mientras en el Parque planean pedir un préstamo, en la Docta aspiran a la venta de un porcentaje.

“Berti me planteó que quería que me quede. El resto de las charlas que tuve con él fueron grupales. Por ahora no hay nada. La cabeza está puesta en entrenar y ponerme bien. Tengo contrato con el club por dos años más, mi presente está acá. Me gusta hablar en concreto. Si llega una oferta nos sentaremos a hablar con el club y veremos si es conveniente o no”, dijo el ex Ferro.

Lértora es oriundo de Mercedes, Buenos Aires. El 5 de julio cumplirá 29 años y es un producto de la cantera de Ferro Carril Oeste, donde hizo todas las divisiones inferiores. Debutó en primera en el verde en 2008 y luego pasó por Godoy Cruz y Arsenal antes de llegar a Barrio Alberdi.