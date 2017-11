Leyes será exigido el jueves para saber si estará ante River

La presencia de Nery Leyes en el mediocampo leproso es la principal incógnota de la semana de trabajo previa al partido del domingo que viene a las 19.15 en el Monumental ante River, por la fecha 10 de la Superliga de primera división.



El mediocampista sufrió un desgarro en el aductor derecho en el juego de principios de mes ante Patronato y no pudo decir presente en el 0-1 ante Belgrano (el fin de semana anterior no se jugó), pero esta semana dio buenas señales y hay optimismo.



Por eso, la práctica de fútbol del jueves será decisiva: allí lo probarán y, en caso de que el ex Atlético Tucumán cumpla todo el entrenamiento, irá desde el arranque seguramente en lugar de Juan Ignacio Sills.



Por lo demás, Franco Escobar será el sustituto del suspendido Bruno Bianchi y habrá que esperar si Leonel Ferroni recupera su puesto de lateral izquierdo en desmedro de Milton Valenzuela.



Por otro lado, el departamento médico del club informó que los estudios practicado a Enzo Cabrera arrojaron una distensión en el recto anterior izquierdo y no estará disponible.