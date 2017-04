Liga y trepa: Newell's no jugó bien pero ganó y es puntero

En el segundo tiempo, la pobreza del equipo de Osella siguió intacta. Es cierto que intentó, que el DT metió a Mansilla por Amoroso y a Figueroa por Sills pero no encontró respuesta.

Los hinchas locales no lo entendieron así y enloquecieron contra el árbitro, con broncas acumuladas por otros fallos y otros partidos. Hubo cantos violentos y amenazas.

A los 29, Gamarra desplegó todo su talento con un enganche, un caño a Formica y se metió en el área. Moiraghi llegó como un bombero a cruzar (y se tiró al piso como tal) y el volante quemero cayó. Pareció penal pero no fue. Acierto de Paletta.

Huracán no fue más que eso y Newell’s no creció. El partido transcurrió en la mitad de la cancha hasta una polémica.

Ese es sin dudas el título de la tarde para alegría del pueblo rojinegro pero viene acompañado de algunas aclaraciones. La Lepra jugó mal. Casi no llegó al arco pero volvió a ligar y se llevó más de lo que merecía de Parque Patricios.

