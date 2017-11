Llop: "Me voy conforme, vamos por el camino correcto"

Juan Manuel Llop se retiró conforme del estadio luego del 0 a 0 de su equipo ante Patronato en Paraná. El DT leproso elogió el orden, destacó el hecho de no haber recibido goles en contra y valoró la creación de dos mano a mano, pese a su mala resolución.



"Defendimos muy bien y Luciano tuvo dos atajadas buenas. Pero hasta la expulsión, nosotros también tuvimos situaciones. En el segundo tiempo estábamos jugando mejor. Vamos por el buen camino. Me voy conforme", dijo el conductor.



Para el Chocho, no perder "sirve para generar cierta confianza. Nos falta tranquilidad para definir los dos mano a mano, pero fijate que el otro día tuvimos varios y hoy dos claros. Eso no es común, que generemos esa cantidad de situaciones. Falta la tranquilidad para cerrarlos".



"Jugando no nos entraron, salvo pelotazos. Y de mitad de cancha hacia atrás seguimos equilibrados, ordenados, eso te hace un equipo", añadió.



Según el entrenador, "lo importante es que se genere, porque si no se generar diríamos que falta juego. Generamos y los rivales no nos hacen goles. Tenemos que insistir, no volvernos locos y en los momentos adversos, apostar a lo grupal y seguir trabajando".



"Me hubiera gustado ganar porque lo necesitamos para achicar hacia arriba en la tabla, pero sirve el punto", dijo antes de emprender el regreso a Rosario.