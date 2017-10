Llop: "Voy a entrenar cada día más contento"

Juan Manuel Llop no se cansa de decir que está viviendo con mucha felicidad esta nueva etapa en Newell's. Pese a los contratiempos generados por el presente institucional, el DT se muestra muy agradecido por la oportunidad de volver a sentarse en el banco de suplentes. Y no la quiere desaprovechar.



"A veces uno quisiera estar en otro escenario, pero el escenario es éste. Estoy feliz y entusiasmado, voy a entrenar cada día más contento. La alegría es parte de la vida, es el sostén del ser humano. Nosotros le decimos "piedras" a los obstáculos. Y cuando los sorteás, la recompensa es muy buena", dijo el conductor leproso en Zapping Sport.



La victoria del domingo ante Chacarita lo dejó "contento porque el equipo tuvo la convicción para ganarlo e hizo muchas cosas que se entrenaron. Tendríamos que haber terminado 4 a 0 en los primeros 25 minutos del segundo tiempo y terminar tranquilos. Pero cuando tenés momentos a tu favor y no los plasmás en el arco rival, siempre luego se complica. Así es el fútbol".

"Veo actitud y predisposición. En el desarrollo tuvimos más la pelota y contamos con las situaciones; hicimos un gol de pelota parada... todo fue a nuestro favor y ese es un mérito. Hay que seguir así", añadió.



Puntualizando sobre algunos jugadores en particular, comentó: "Ferroni cumplió, hizo un buen partido. Viene trabajando bien y sentíamos que tenía que tener esa oportunidad. Rivero tiene libertad para moverse. Tratamos de juntar gente con buen pie, tener una buena conformación en el armado del juego y luego lograr la finalización que nos faltaba. Eso intentamos con los dos Brian, Figueroa y Torres".

"Brian Sarmiento había jugado un partido y medio en Superliga, nada más. Tuvo dos semanas muy buenas y hora tiene que mantener ese nivel, que es el que mostró en Banfield. Y hay que evaluarlo sólo por lo que hace en las prácticas y dentro del campo de juego. Él es hincha de Newell's, seguramente todos estos años habrá querido venir a jugar acá y ahora que tiene esta oportunidad, no la tiene que desaprovechar", agregó.

Acerca de la falta de efectividad de Luis Leal, señaló: "Lo importante es que tuvimos las oportunidades. El delantero tiene que tener tranquilidad para tomar la decisión correcta. La confianza es clave y te da tranquilidad mental para pensar un segundo más y decidir correctamente. El apresurarte te lleva al error".

El técnico rojinegro remarcó que en su ciclo los juveniles tienen especial preponderancia: "Trabajamos bastante para ver a los chicos; nosotros vemos Reserva, los traemos a entrenar porque es el capital que tiene la institución. No nos podemos equivocar y a la vez tenemos que ganar".

Y cerró relativizando el efecto que podría tener la quita de puntos de la que tanto se habló: "Los dirigentes me dijeron que estaba todo OK. Y si está la quita de puntos, la tendremos que recuperar. No pasa nada", finalizó.