Llop confirmó dos cambios y ratificó a Figueroa como titular

Juan Manuel Llop confirmó que Newell's tendrá dos cambios para visitar a River este domingo a las 19.15 en el estadio Monumental por la fecha diez de la Superliga.

Las modificaciones que habrá en el equipo serán en defensa: Leonel Ferroni ingresará por Milton Valenzuela mientras que Franco Escobar lo hará por el expulsado Bruno Bianchi.

Otro título que dejó la conferencia de este viernes al mediodía es que Victor Figueroa continuará siendo titular. En el caso de Nery Leyes el DT rojinegro confirmó que concentrará a pesar de no estar recuperado ciento por ciento de su lesión.

"No vamos a modificar nada más allá de la categoría del rival", advirtió el técnico, quien aclaró que ante el Millonario "no vamos a ser suicidas porque abroquelarte en tu arco es síntoma de que en alguna jugada pueden hacerte un gol. Le pasó a Lanús, puede pasar eso y terminás perdiendo el partido. Por eso hay que buscar el protagonismo, no cederlo porque el otro puede terminar ganándote".

De esta manera, los once rojinegros para chocar ante River el domingo serán: Luciano Pocrnjic; José San Román, Franco Escobar, Nahuén Paz y Leonel Ferroni; Brian Rivero y Juan Ignacio Sills; Joaquín Torres, Brian Sarmiento, Victor Figueroa; Luis Leal.

La lista de concentrados la completan: Nelson Ibañez, Milton Valenzuela, Joaquín Varela, Nery Leyes, Alexis Rodríguez, Héctor Fértoli y Mauro Guevgeozian.

"A mi me preocupa el rendimiento. Si el rendimientoe es acorde a lo que pretendo estoy conforme, como nos pasó en el primer tiempo ante Belgrano y en el inicio del segundo. Eso hay que sostenerlo. Más allá del resultado me interesa lograr la regularidad en el tiempo", concluyó Llop.