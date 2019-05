Los Jaguares ganaron en Vélez y suben en la tabla

Los Jaguares, uno de los combinados nacionales de rugby, se impuso este sábado a la tarde a Stormers, de Sudáfrica, por 30-25, para continuar la racha victoriosa en el Super Rugby, al continuar la decimosegunda fecha del certamen que aglutina a franquicias del Hemisferio Sur de la disciplina.

En la cancha de Vélez Sarsfield y ante una regular cantidad de espectadores, el conjunto argentino dirigido por Gonzalo Quesada obtuvo el cuarto éxito en hilera.

Con este triunfo, Los Jaguares llegaron a las 27 unidades en la clasificación, están terceros en la Conferencia Africana y asoman en la sexta colocación en la tabla general, lejos de la línea del vanguardista Crusaders (Nueva Zelanda), con 42.

El equipo argentino volvió a exhibir una importante muestra de carácter para sacar adelante un encuentro complejo, en donde el rival exigió hasta el instante de cierre.

De hecho, el segunda línea Guido Petti robó una pelota en el line en el tramo final del cotejo, cuando el equipo jugaba con 14 por la amonestación a Pablo Matera. Esa acción garantizó la victoria.

La defensa de Los Jaguares estuvo firme y así el equipo de Quesada ocupa una provisoria colocación que le posibilita el acceso directo a los play offs.



Síntesis

(30) Jaguares: Emiliano Boffelli; Sebastián Cancelliere, Matías Moroni, Matías Orlando (capitán) y Ramiro Moyano; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Tomás Lezana y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Gonzalo Quesada.

(25) Stormers: Damian Willemse; Sergeal Petersen, JJ Engelbrecht, Dan Kriel y Dillyn Leyds; Jean-Luc du Plessis y Herschel Jantjies; Cobus Wiese, Kobus van Dyk y Jaco Coetzee; JD Schickerling y Eben Etzebeth; Wilco Louw, Bongi Mbonambi y Steven Kitshoff (capitán). Entrenador: Robbie Fleck.



Tantos en el primer tiempo: 4m. Try de Matera convertido por Miotti (J); 10m., y 41m. Penales de Miotti (J); 16m., 24m., y 30m. Penales de Du Plessis (S)



Tantos en el segundo tiempo; 4m. Penal de Du Plessis (S); 12m. Try de Moyano convertido por Miotti (J); 18m., y 21m. Penales de Willemse (S); 24m. Penal de Miotti (J); 31m. Try penal (J); 34m. Try de Senatla convertido por Willemse (S)



Estadio: José Amalfitani.

Arbitro: Al Jacobs (Sudáfrica).