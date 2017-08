Los Pumas entrenan con el Championship en la cabeza

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, comenzó hoy su actividad de cara al compromiso del próximo 19 de agosto frente a su par de Sudáfrica, encuentro correspondiente a la fecha inicial del torneo Rugby Championship, en el que participará por sexta vez junto a las potencias del hemisferio Sur. Los Pumas debutarán en el torneo frente a los Springboks sudafricanos el próximo sábado 19 de agosto, en un encuentro que se disputará en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth. El conjunto dirigido por el entrenador Daniel Hourcade entrenó hoy en triple turno en las instalaciones del club Buenos Aires Criquet. Previamente a la actividad en el campo de juego el plantel, el cuerpo técnico y los jugadores mantuvieron una extensa charla técnica y distintas estrategias para llevar a cabo en el próximo certamen internacional. Los tres turnos de entrenamientos abarcaron distintos aspectos del juego; en primer término los forwards realizaron destrezas relacionadas con el scrum y el line, mientras los tres cuartos efectuaron códigos de ataque y toma de decisiones en defensa Posteriormente, el grupo continuó la actividad con variantes en la organización defensiva y ofensiva. El regreso a los entrenamientos en el mismo escenario será pasado mañana. Los Pumas se concentrarán el próximo lunes 7 de agosto en el hotel Sofitel Cardales hasta su partida a Sudáfrica, programada para el 12 de agosto y con regreso a la Argentina previsto para el 20 de agosto. Posteriormente, Los Pumas viajarán el próximo 22 de agosto a la ciudad de Salta, donde disputarán la revancha ante Sudáfrica el sábado 26 en el estadio Padre Martearena. En tanto, el sábado 9 de septiembre, por la tercera fecha, "Los Pumas" se medirán frente a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, en el Yarrow Stadium de la ciudad de New Plymouth y el 16 de ese mes jugarán ante los Wallabies de Australia, en el GIO Stadium de Camberra. El seleccionado argentino jugará el segundo encuentro frente a Nueva Zelanda, bicampeones del mundo, en el estadio de Vélez Sarsfield el 30 de setiembre y finalizará su participación en el torneo el próximo 7 de octubre como local frente a Australia, en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza.

