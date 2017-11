Los Pumas van por un postergado triunfo ante Italia

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, visitará este sábado a Italia en su segundo cotejo de la gira europea, en busca de un triunfo que le permita cortar una serie de siete reveses consecutivos, que han originado un evidente falta de confianza a 22 meses de la Copa del Mundo que se desarrollará en Japón.



El partido se jugará en el estadio Artemio Franchi de la ciudad de Florencia, desde las 11:00, hora de la Argentina, con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, asistido por el neozelandés Glen Jackson y el francés Pierre Brousset, y televisación de ESPN.



Los Pumas iniciaron esta gira europea el sábado pasado perdiendo ante Inglaterra, en Twickenham, por 21 a 8, y culminará el 25 del actual visitando a Irlanda, en Dublin, desde las 14.30 de nuestro país.



Una seria crisis que ha mermado la confianza del equipo que dirige Daniel Hourcade es la resultante de este adverso 2017 para Los Pumas, que totalizan 10 partidos jugados con un triunfo (ante Georgia, por 45 a 29 el pasado 24 de junio) y nueve derrotas, todas ante equipos que integran el Tier 1, los 10 primeros del escalafón mundial de la World Rugby.



Argentina perdió tres veces con Inglaterra, dos de ellas como local y con los británicos formando con un equipo alternativo, y los seis cotejos del Championship ante Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda.



Un equipo argentino integrado por los mismo jugadores que participan en el Super Rugby con la franquicia Los jaguares y que por decisión de la UAR no permite la inclusión de los que actúan en equipos europeos como Marcelo Bosh, Juan Imhoff, Juan Figallo, Mariano Galarza, Benjamín Urdapilleta y Manuel Carizza, entre otros.



El partido ante Italia (13ro. en el escalafón WR) asoma como una chance de poder sumar una victoria para Los Pumas y cortar esta negra, de ser posible con un juego de mejor nivel que frene a esta caída sin fin del equipo que culminó en el cuarto puesto en el pasado mundial de Inglaterra en 2015.



No obstante, los tres puestos que separan a Argentina de Italia no aseguran una victoria, ya que italianos, que participan del certamen Seis Naciones desde 2000 (promedia un triunfo cada seis juegos) con los equipo británicos y Francia y vienen de vencer a Fijo 19 a 10 en Catania.



En Argentina habrá cuatro variantes con respecto al XV que jugó en Londres, tres entre los backs y uno entre los forwards.



Entre los backs Sánchez será medio apertura en lugar de Juan Martín Hernández, Matías Orlando irá por Matías Moroni y Sebastián Cancelliere, el debut del wing de Hindú que por esta gira no estuvo en la consagración de su equipo como campeón de la URBA, irá por Ramiro Moyano; mientras que en los forwards Juan Manuel Leguizamon irá por Tomás Lezana, quien regreso a Argentina por problemas personales.



En Italia el entrenador irlandés Conor O'shea V repetirá la formación que opuso ante Fiji conforme por la expuesto en Catania por el equipo zazzurro.



En cuanto al historial, Argentina e Italia jugaron en 21 ocasiones. con ventaja para Los Pumas de 15 triunfos a cinco con una igualdad.



Son seis los triunfos argentinos consecutivos, ya que los europeos no ganan desde el 28-06-2008 en Córdoba por 13 a 12, mientras que como locales Italia no vence desde del 7-11-1998 por 23 a 19 en Piacenza.



Formaciones:



Italia: Jayden Hayward, Leonardo Sarto, Tommaso Boni, Tomasso Castello, Mattia Bellini, Carlo Canna y Marcello Violi, Sergio Parisse (cap), Abraham Steyn y Francesco Minto, Dean Budd y Marco Fuser, Simone Ferrari, Luca Bigi y Andrea Lovotti. Entrenador: Conor O'Shea





Argentina: Joaquín Tuculet; Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Santiago González Iglesias y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Juan Manuel Leguizamón, Pablo Matera y Marcos Kremer; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago García Botta. Entrenador: Daniel Hourcade.



Suplentes: Julián Montoya, Lucas Noguera Paz, Enrique Pieretto, Guido Petti, Benjamín Macome, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández y Matías Moroni.



Cancha: Estadio Artemio Franchi, Florencia



Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica), asistido por el neozelandés Glen Jackson y el francés Pierre Brousset.



Horario: 11:00 (hora de la Argentina)



Televisa: ESPN.