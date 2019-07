Los Pumas quieren repetir la hazaña. El seleccionado argentino de rugby visitará este sábado a las 6.45 a Australia con el anhelo de derrotar a domicilio a los Wallabies como en el año pasado, en el partido por la segunda fecha del Rugby Championship 2019.

El partido se desarrollará en el Suncopr Stadium en la ciudad de Brisbane desde las 6.45 de nuestro país, con el arbitraje del neozelandés Ben O'Keeffe y televisado por ESPN 2

Los Pumas llegan a Oceanía luego de una ajustada derrota por 20-16 ante Nueva Zelanda, en cancha de Vélez, mientras que los Wallabies sufrieron un duro revés ante Sudáfrica, en Johannesburgo, por 35-17.

Una mezcla de sensaciones dejó como resultante la exigua caída ante All Blacks en el equipo de Mario Ledesma. Argentina estuvo muy cerca de ganar en la última jugada, dejó a los neozelandeses sin marcar puntos en el segundo tiempo, pero la sombra de la frustración se anidó en el corazón de cada Puma al no lograr vencer.

Tan cerca, tan lejos. Los Pumas siguen sin vencer a los de negro.



Pero, pese a volver a perder ante los mejores del mundo, el partido ofreció motivos para ilusionarse pensando en el mundial. El equipo progresa, evoluciona en el funcionamiento, con una defensa que volvió a ser un punto alto (recibió dos tries, uno por una intercepción) y buen desempeño en scrum (9 ganados y 1 perdido) y line (13-2).

No obstante, las falencias se siguen manifestando en puntos cruciales para definir un triunfo o una derrota. Los Pumas desperdician ocasiones para marcar tries, un terreno en donde las potencias no fallan y siguen cometiendo errores en el manejo que cuestan caros ante adversarios de elite.

En los 80 minutos del pasado sábado quedó claro para cada jugador argentino que el Super Rugby, con Jaguares como la base de estos Pumas, hay mucho mas espacio y tiempo para pensar y resolver, quedó claro que ante los rivales del Championship la presión defensiva es asfixiante y el contacto físico llega a niveles extremos.

Ahora Argentina visita a Australia, un rival al que Ledesma conoce muy bien ya que fue en el pasado mundial de Inglaterra ayudante de campo del entrenador Michael Cheika, y que buscará ante su gente cambiar la desmejorada imagen dejada en la caída ante los Springbooks.

El equipo argentino ya está en Australia.



Australia está probando y presentó algunos debuts. Los Wallabies extrañan al fullback estrella Israel Folau, echado del seleccionado por homofóbico, y sufre por la ausencia del tercera línea David Pocok (no juega desde marzo a causa de una lesión en una pantorrilla).

El equipo de Cheika está en crisis, cometió muchos errores y mostró un débil scrum en Johanesburgo y parece estar lejos del subcampeón mundial en Inglaterra 2015, pero sigue siendo Australia.

Argentina logró un gran triunfo en Gold Coast por 23-19 (la otra victoria de visita fue 18-3 en Brisbane en 1983), pero en el desquite en Salta cayó de manera increíble por 45 a 34, luego de estar al frente al término dle primer tiempo por 31 a 7.

En el historial jugaron 31 veces, 24 ganó Australia, seis Argentina e igualaron en una oportunidad.