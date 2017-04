Los antecedentes de Newell's jugando en horario matutino

Newell's jugará el sábado a las 11 de la mañana su partido de la fecha 20 del torneo de primera división ante Estudiantes (arbitrará Fernando Espinoza). Y como es de suponer, no hay en la historia leprosa tantos antecedentes de encuentros disputados en horario matutino. El primero que viene a la mente del hincha leproso no es muy agradable: el 15 de junio de 1986, en horario matutino, se jugó la recordada revancha de la Final de la Liguilla de ese año ante Boca, que el Xeneize de Mario Zanabria ganó por 4 a 1 en el Parque de la Independencia, obteniendo el pase a la Copa Libertadores. En pleno desarrollo del Mundial de México, la AFA programó el desquite en turno matutino. En la ida en la Bombonera, el equipo de Solari (que arrastraba un invicto de 24 partidos) había ganado 2-0 con tantos de Martino. El Xeneize debía imponerse por tres goles en Rosario para dar vuelta la historia. Y lo logró pese a empezar perdiendo 1-0 (gol de Sialle) con las conquistas de Alfredo Graciani (penal y tiro libre) y Gustavo Torres. Ese juego es muy recordado además porque terminó 8 contra 8: Abel Gnecco expulsó a Martino, Pautasso y Llop del lado rojinegro; y a Hrabina, Hoyos e Higuaín del lado de Boca. ​​​​

