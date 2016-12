Maradona, en un teatro napolitano para contar su vida

Diego Armando Maradona dará testimonio de su vida el 16 de enero próximo en un teatro de Nápoles, en un acto que forma parte de las celebraciones de los 30 años del primer campeonato ganado por el equipo de la ciudad del sur de Italia, según se confirmó hoy. El diario Il Mattino consignó que Maradona, integrante y figura del equipo del Napoli que el 10 de mayo de 1987 obtuvo el primer "scudetto" para el club, estará en el teatro San Carlo para representar un espectáculo escrito por el actor Alessandro Sarri, donde dará testimonio de su vida deportiva. El actor, que conoció a Maradona en un festival de San Remo, dijo al diario napolitano que "Maradona va a dar su testimonio de amor y libertad destacando sus verdades y su increíble vida, dentro y fuera de un campo de juego. En el centro de todo va a estar él, con sus recuerdos, su veracidad, y vídeos de esas jugadas que todos llevamos en el corazón". Siani añadió que "me siento como un niño que cumple su sueño: este año, mientras que todos esperan a Santa Claus, yo voy a esperar a Maradona", dijo. En el escenario, junto a Diego estarán varios invitados sorpresa, y el proyecto tendrá un fin benéfico ya que parte de lo recaudado se va a destinar a acercar a los jóvenes al mundo de la música. "Cuando conocí a Maradona me sentí frente a un gigante, a un hombre que ha recibido en la vida más cachetazos que todos mis conciudadanos. Su presentación en el teatro San Carlo será sólo el comienzo de un año de celebraciones", añadió Sarri. El 10 de mayo de 1987 Napoli conquistó el primer "Scudetto" de su historia y desató una fiesta sin precedentes en las calles de la ciudad italiana, que entronizó a Maradona como una verdadera deidad. El "Diez" jugó con la camiseta de Napoli 259 partidos y marcó 115 goles, lo que lo mantiene como el máximo goleador de la historia del club del sur de Italia, delante de Attila Sallustro (111) y Edinson Cavani (104).

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo