Alan Marinelli es el jugador que Diego Cocca piensa en reemplazo de Ciro Rius cuando el actual volante derecho titular de Rosario Central no esté disponible. El juvenil fue al banco en los últimos tres partidos pero aún no sumó minutos en esta Superliga y no ve la hora de poder saltar al terreno de juego.

"Tengo muchas ganas de jugar. Uno sueña con entrar al Gigante: yo ya debuté, pero no jugué en el estadio todavía. Así que estoy con muchas ganas de entrar. Cada vez que fui al banco, como en el clásico, sentía que me moría y no podía creer que estaba ahí", dijo en Zapping Sport.

El futbolista de 20 años, que en marzo será papá de una nena, asegura que el DT lo tiene muy en cuenta: "Cocca me dice que esté preparado que en cualquier momento me tocará y deberé demostrar todo lo que vengo mostrando en los entrenamientos".

"Me habla mucho. Siempre me utiliza com volante por afuera del costado derecho o de doble punta. Me pide que sea decisivo, que encare, que ataque. Siempre me pone del lado de Ciro Rius", comentó.

Claro que el puesto le demanda volver para dar una mano en la recuperación. "Lo del retroceso lo incorporé, al principio me costaba un poco pero lo tengo más aceitado".

Alan hizo el gol del título en el torneo de L'Alcudia con Scaloni como DT.



Marinelli viene siendo citado muy seguido a las selecciones juveniles (jugó el torneo sub 20 de L' Alcudia) y fue sparring varias veces de la mayor: "La selección me ayudó mucho en lo futbolístico y en lo emocional también, ha sido algo increíble".

Y contó una anécdota con Ángel Di María, su jugar referente: " Cuando fui sparring de la selección, charlamos y me di cuenta que es un crack. Una vez, me pusieron a marcarlo en una pelota parada y yo ni lo tocaba, le dejaba hacer los goles. En un momento dijeron 'claro, estos son los dos de Central, por eso'. Y ahí se acercó a charlar conmigo".

Alan arrancó a jugar a los 4 años en el club 7 de Septiembre, "el club de mi barrio". Ahí estuvo hasta los 8 años y pasó a la Academia Griffa. "A los 11, Griffa nos llevó a Central a hacer una prueba y desde esa edad estoy en Central. Siempre volante, delantero, pero siempre atacando", confesó.

Y cerró: "Confío mucho en el plantel que tenemos, que vamos a salir adelante. No nos va a pasar lo peor porque se ve que el equipo funciona cada vez mejor".