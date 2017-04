Maxi Rodríguez: "Hay que seguir y no relajarse"

El capitán y referente de Newell's, Maxi Rodríguez, aseguró tras el empate en cero con Estudiantes que "la idea era ganar, como salimos a jugar siempre" pero fue un "partido muy trabado, luchado".

"Se nos hacía difícil entrar", confesó la Fiera y lamentó que el Pincha estuvo "parado con siete u ocho hombres atrás".

Maxi señaló que el equipo local debía ser "muy preciso para encontrar ese espacio", algo que no consiguió en los 90 minutos de juego.

"Ellos esperaban algún error nuestro para salir rápido y de contra", añadió el volante ofensivo rojinegro.

Rodríguez también criticó el desempeño del árbitro Espinoza que, ante un partido "friccionado", "las divididas eran todas para Estudiantes, pero eso no es excusa".

"Desde lo futbolístico no lo pudimos abrir. Hay que seguir, acá no hay que relajarse. Nos hacemos fuerte de local pero hoy no lo pudimos hacer", definió.