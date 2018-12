Maxi Rodríguez, cada vez más cerca de volver a Newell's

Maxi Rodríguez está cada vez más cerca de regresar al club de sus amores. Y los hinchas de Newell's se ilusionan con volver a verlo en el campo del Coloso. Según informaron en Zapping Sport, hay avanzadas gestiones y datos reveladores que le dan forma a la esperanza ñubelista.

En el programa deportivo de Radio 2, el cronista Julián Martín entregó la información de que el jugador ya anotó a sus hijas en una escuela de Fisherton para el ciclo lectivo 2019, lo que confirma su traslado de Montevideo (jugó en Peñarol) hacia su ciudad natal.





La Fiera con el trofeo de campeón uruguayo con Peñarol.



Por otro lado, en la tira deportiva afirmaron que un alto dirigente aceptó que ya hay gestiones avanzadas: han hablado y esta semana será clave para darle forma definitiva a su vuelta.

Si bien hoy el futuro deportivo no es claro, ya que no hay un entrenador oficial tras la salida de De Felippe, este regreso de la Fiera no dependerá del técnico escogido, ya que la comisión directiva considera que ningún DT se opondría a contarlo en el plantel.





Maxi festeja en el Coloso. Su lugar en el mundo.



Por otro lado, Luis Ricossa comentó que un allegado al jugador admitió que hay buenas chances de que vuelva a Newell's, pero es una posibilidad que sólo sea hasta junio; es decir, que se pongla la rojinegra sólo por los próximos diez partidos de la Superliga. Su anhelo es retirarse con la camiseta rojinegra y esa sería la fecha del punto final, a sus 38 años.