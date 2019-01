Maxi, feliz por su vuelta: "Hoy estuvimos muy bien todos"

Maxi Rodríguez vivió un regreso a toda orquesta al Coloso del Parque. Un año y medio después de su salida a Peñarol, volvió con un golazo que le servía a Newell's para ganarle a Boca. Pero al final fue 1 a 1 y ese tanto de Benedetto le arruinó la fiesta.

La postal del regreso de la Fiera a su casa. (Alan Monzón / Rosario3.com)

"Hasta el gol de ellos era un regreso increíble: volver después de un año y medio, salir a la cancha y hacer un gol. Una sensación única. Pero me voy con sabor agridulce: feliz en lo personal por estar de vuelta en casa, pero quería que fuera con los tres puntos", explicó.





"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero nos vamos con bronca por el final. El equipo estuvo muy bien".





Para Maxi, "hoy estuvimos muy bien todos, fue un partido correcto. Hay cosas para mejorar. Cuando tenemos situaciones, hay que concretarlas. Hoy lo hicimos. Este es el camino, hay que acostumbrarse a ganar".



Aunque destacó la capacidad del adversario que tuvieron enfrente: "Boca tiene calidad, no necesita jugar bien para hacer goles; nosotros en el segundo tiempo estábamos bien con la pelota, aunque en el primero nos costó".



Habló Bidoglio



“Nos quedamos con la sensación amarga de saber que podíamos haberlo ganado. En muchos momentos del partido encontramos el funcionamiento, pero siempre hay cosas para corregir”, explicó.



"En el fútbol argentino no sólo necesitás funcionamiento, sino también ganar. Hoy sé que podíamos haber ganado, más allá de la jerarquía del rival. Al grupo lo veo comprometido y eso me da mucha fuerza”, expresó