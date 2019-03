Maxi vuelve, pero Formica se pierde el partido de Newell's ante Villa Mitre

Maxi Rodríguez sí, Mauro Formica no. En el equipo que Newell's presentará el domingo a las 17.10 ante Villa Mitre de Bahía Blanca en la cancha de Unión de Santa Fe, la Fiera volverá a decir presente después de tres partidos, pero el Gato quedará al margen por una molestia.



El 11 salió de una distensión en el bíceps femoral izquierdo y entrará por el 10, que descansará para reaparecer por Superliga el fin de semana siguiente.



Pero no será el único cambio, ya que que Luis Leal no se repuso de un golpe en la rodilla y será sustituido por Joaquín Torres; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero volverán por Aníbal Moreno y Juan Manuel Requena; y en el costado izquierdo de la defensa, Leonel Ferroni (cumplió suspensión) entrará por Juan Pablo Freytes.





El 10 no estará en el 15 de Abril.



Francisco Fydriszewski, que contaba con chances de ir de entrada, no será tenido en cuenta luego del violento episodio que vivió en la madrugada, cuando fue detenido por la policía por conducir ebrio y circular peligrosamente con una camioneta por Granadero Baigorria.



Los once: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini, Ferroni; Cacciabue, Rivero, Figueroa; Torres, Alexis Rodríguez, Maxi Rodríguez.