Lionel Messi irá este lunes por la tarde por otro premio, el que entrega la FIFA al mejor jugador del año: The Best. Claro que no la tendrá fácil, ya que competirá con el portugués Cristiano Ronaldo, de Juventus, y con el holandés Virgil Van Dijk, del Liverpool.

La ceremonia se celebrará por primera vez en el histórico Teatro La Scala de Milán a partir de las 15.30 de nuestro país. La ciudad lombarda, que sustituyó este año a Londres, sede de las últimas dos ediciones, se convertirá por una noche en la capital del fútbol mundial.

Messi tuvo un año asombroso a nivel personal, en el que marcó 51 goles en 50 partidos, y en el que se coronó con la décima Liga española de su carrera. Su curso, sin embargo, fue amargado por la eliminación en Champions en semifinales contra el Liverpool, con contundente remontada incluida.

El número 10 del Barcelona luchará además por el premio Puskas al mejor gol del año gracias al tanto marcado al Real Betis en el 4-1 del pasado marzo; sus "rivales" serán el colombiano Juan Guillermo Quintero de River, con su golazo a Racing en la Superliga argentina y el húngaro Dániel Zsóri en el Debrecen-Ferencvaros del campeonato húngaro.

Messi volvió a jugar esta semana ante Borussia por la Champions.



CR7 acabó su primera temporada en Juventus conquistando la Serie A y la Supercopa y anotando 28 goles, aunque llegará por primera vez a la gran gala de la FIFA sin el título de campeón de Europa en su bolsillo.

Por su parte Van Dijk, que conquistó en junio en Madrid la sexta Liga de Campeones de la historia del Liverpool y que ya fue premiado en agosto por la UEFA como mejor jugador del año, se perfila como principal favorito para suceder al croata Luka Modric, que fue "The Best" en la última temporada.

El holandés llega a Milán tras consagrarse como uno de los mejores defensores del mundo y puede hacer historia al ser el primer zaguero en conquistar este premio, que alcanza la cuarta edición y que vio triunfar hasta este momento a Cristiano (2016 y 2017) y a Modric (2018).

El resto

La FIFA también elegirá a la mejor jugadora y al mejor entrenador y entrenadora de la última temporada.

A nivel femenino, las estadounidenses Alex Morgan (Orlando Pride) y Megan Rapinoe (Reign), flamantes campeonas del mundo en Francia, son las grandes favoritas para ser "The Best" y pugnarán por el galardón junto a la inglesa Lucy Bronze, del Olympique Lyon francés.

El alemán Jurgen Klopp, que condujo al Liverpool hacia la gloria europea, se candidatea al premio al mejor técnico de la temporada y compone el trío de finalistas junto al español Pep Guardiola, campeón de Inglaterra con el Manchester City, y el argentino Mauricio Pochettino, finalista con el Tottenham en la Liga de Campeones.

La estadounidense Jill Ellis, quien se retiró tras conquistar el Mundial de Francia al frente de su país apunta al homólogo premio en categoría femenina, junto a al inglés Phil Neville, técnico de Inglaterra, y la holandesa Sarina Wiegman, seleccionadora del país "Orange".

La gala milanesa también premiará al mejor guardameta del año, con el brasileño Alisson Becker (Liverpool) como favorito ante el alemán Marc-André Ter Stegen (Barcelona) y el brasileño Ederson Moraes (Manchester City).

La chilena Christiana Endler (París Saint Germain), la sueca Hedvig Lindahl (Chelsea/Wolfsburgo) y la holandesa Sari van Veenendaal (Arsenal/Atlético de Madrid) buscan el homólogo premio en categoría femenina.

Entre los demás premios que se otorgarán en la noche de Milán está el para el mejor aficionado, al que apuntan la brasileña Silvia Grecco, el uruguayo Justo Sánchez y los seguidores de la selección holandesa en el último Mundial femenino. También se conocerá el once del año FIFA FIFpro, en el que el Liverpool campeón de Europa se perfila como protagonista.