Messi no piensa en volver: "En Barcelona lo tengo todo"

Lionel Messi declaró su amor por la ciudad de Barcelona y el club azulgrana, y alejó la posibilidad de un regreso a Argentina, ya sea para jugar o para vivir.

“Aquí lo tengo todo. Llevo 13 años aquí, es toda mi vida, en el mejor equipo del mundo. La ciudad, si no es la mejor, es una de las mejores del mundo. Mis hijos han nacido en Cataluña, no tengo ninguna necesidad de irme a otro lado”, manifestó Messi a Catalunya Radio.

Messi incluso habló de la posibilidad de no volver a la Argentina –y a Rosario, y a Newell's– luego de que se retire de la actividad profesional.

“Con 40 no creo que esté jugando. No he pensado qué hacer cuando no juegue. Sinceramente, no lo sé. No sé dónde terminaré. Pienso en dónde estamos, en los años que puedo llegar a jugar y nada más. Cuando llegue el momento ya encontraré algo que me llene”, sostuvo.

Pero sí habló de un futuro a mediano plazo vinculado a Barcelona. “De momento, me veo hasta que termine mi contrato (en 2021). Luego ya hablaré con el club y ya descubriré qué hacer. Mi idea es quedarme aquí en Barcelona. Los nenes tienen sus amigos, su colegio. Pensamos más en eso que en otra cosa. El cambio para ellos puede ser difícil y grande. Aquí estamos fenomenal”, manifestó.

La estrella de Barcelona sostuvo que se ve a sí mismo más sereno con el paso de los años, aunque confesó que sigue enfadándose con las derrotas.

"Desde que nació mi primer hijo, intento tomarlo de otra manera, pero aun así sufro mucho la derrota y me cuesta volver a levantarme. Este vestuario siempre quiere más. Para hablarme hay que esperar unos días. Thiago ya entiende y me sigue, y después de una derrota no habla del tema. Sabe que no se puede hablar sobre eso", relató entre risas.