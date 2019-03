Messi y Newell's: "Me encantaría sacarme el gustito, pero es difícil"

La entrevista que le hicieron a Lionel Messi en Radio FM 947 de Buenos Aires lo llevó también a hablar de Newell's. Y en ese capítulo, volvió a sembrar dudas sobre la posibilidad de vestir la camiseta rojinegra.

"Me encantaría volver a Newell's, pero no es fácil por todo lo que rodea volver a Argentina. Tengo que pensar en los nenes también. Thiago va siendo más grande y elige también, toma decisiones con nosotros", expresó.

Según cree Lionel, "a él no le costaría nada volver a Argentina porque es chico todavía, se adaptaría. Pero no deja de ser difícil. A mi me encantaría sacarme el gustito de poder jugar en Newell's, pero no sé qué va a pasar".



"No sé por qué se dice que soy de River, nada que ver. Soy de Newell's de chiquito, toda mi familia es de Newell's por mi viejo, salvo un hermano que es de Central", dijo acerca de su presencia en el clásico final de la Libertadores en Madrid.